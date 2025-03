Ieri sera il Consigliere regionale Matteo Piloni è stato invitato a Genivolta, su iniziativa del PD, per parlare di sanità, medici di base e liste d’attesa.Ha aperto l’incontro Enrico Manifesti, segretario del Circolo PD di Soresina, illustrando la situazione di grave preoccupazione che sta vivendo la cittadinanza proprio a partire da questi giorni. A Genivolta, infatti, – come a Cumignano e Trigolo- i cittadini dal primo marzo sono senza medico di base. “Un problema serio a cui va trovata soluzione e per la quale sono in costante contatto con la direzione dell’Asst di Crema che è al lavoro per dare una risposta ai cittadini” – afferma Piloni.

“L’assenza di medici di base è un problema che tocca i nostri territori, soprattutto quelli periferici. Ed è una delle tante conseguenze del modello di sanità costruito in questi anni dalla destra al governo in Regione Lombardia che ha indebolito il servizio pubblico a vantaggio del privato, mettendo in crisi il diritto del cittadino all’accesso alle cure” spiega Piloni.

“Ecco perchè è importante, al contrario, stare dove ci sono i problemi che toccano la vita quotidiana delle persone, farsene carico e provare a dare risposte”. La serata è stata anche l’occasione per illustrare la proposta di legge per cambiare la sanità in Lombardia presentata dal Gruppo PD in Regione e che inizierà il suo percorso in commissione il prossimo 20 marzo. “Una proposta di legge che rimette al centro il diritto alla cura, la centralità della prevenzione e il rafforzamento della medicina di territorio. Ma soprattutto che vuole rimettere al centro la sanità pubblica che non lasci soli i cittadini di fronte ad un sistema sanitario dove se vuoi curarti, devi pagare” conclude Piloni.

