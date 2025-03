Altro scontro diretto in chiave playoff per la Cremonese. Dopo la grande dimostrazione di forza fornita contro il Catanzaro, i grigiorossi devono fare i conti con un’altra big della Serie B, quel Palermo che in estate era dato tra le favorite alla promozione, ma che ha deluso le aspettative e ora staziona all’ottavo posto (a pari punti con il Bari), in piena lotta per guadagnare l’accesso ai playoff.

I siciliani per tutta la stagione hanno alternato alti e bassi, ma in questa fase del campionato sembrano aver trovato continuità, lo testimoniano i cinque risultati utili consecutivi con i quali la squadra di Dionisi si presenta alla sfida con la Cremo. La rinascita dei rosanero è merito anche degli innesti arrivati durante il mercato di gennaio, su tutti bomber Pohjanpalo, già a segno quattro volte su cinque apparizioni con la maglia del Palermo.

La Cremonese allo stadio Barbera (calcio d’inizio alle ore 20:30) troverà un clima infuocato, con i tifosi siciliani che hanno ritrovato entusiasmo dopo i recenti risultati positivi della loro squadra. Come ha detto il tecnico Stroppa alla vigilia in conferenza stampa, contro il Palermo servirà la stessa forza mentale che i grigiorossi hanno dimostrato di possedere nella sfida contro il Catanzaro.

Il tecnico grigiorosso non ha dato per scontato il fatto che in campo possa confermare dal primo minuto la stessa formazione schierata nel 4-0 contro i calabresi. Ma onestamente sembra improbabile che Stroppa rivoluzioni un undici che ha fatto così bene soltanto una settimana fa.

Le dieci giornate di squalifica rimediate da Vazquez complicano terribilmente le cose per il finale di regular season di una Cremo che dovrà fare a meno del proprio leader. Ma proprio contro il Catanzaro i grigiorossi hanno dimostrato di poter dominare anche senza El Mudo. Toccherà ancora a Johnsen cercare di non far rimpiangere l’assenza dell’argentino. E accanto al norvegese dovrebbe essere confermato De Luca. L’unica incognita potrebbe essere l’utilizzo di Collocolo dall’inizio, giocatore in grado di poter sostituire sia Barbieri a destra che Pickel in posizione di mezzala.

Non concedere regali e sfruttare le occasioni create: sarà questo l’obiettivo della Cremonese per poter superare un ostacolo tosto come il Palermo. C’è bisogno di un’altra dimostrazione di forza da parte dei grigiorossi.

Mauro Maffezzoni

