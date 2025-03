È di dicembre 2024 la formale autorizzazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito a procedere con i due progetti candidati dalla Fondazione Its Academy di Cremona che verranno finanziati con fondi Pnrr.

Il primo prevede il potenziamento dell’offerta formativa che intende volere svolgere un’azione ancora più capillare di orientamento e informazione sul mondo Its, della formazione tecnica e delle chance professionali a valle del diploma conseguito.

“Sono stati fatti passi enormi, da quando, nel 2022 il nostro territorio ha deciso di giocarsi il tutto e per tutto e di lanciare finalmente il mondo Its nella nostra Provincia” annuncia la Direttrice, Valentina Nucera. “In un solo biennio formativo, non solo abbiamo diplomato un corso Its e un corso Ifts per un totale di 30 studenti, ma siamo passati da 1 a 11 corsi attivi e risultati di conseguenza idonei per l’aggiudicamento dell’ultima tranche dei fondi Pnrr messi a disposizione”.

I target sono stati raggiunti grazie alla numerose attività svolte nel territorio, accelerando sull’offerta formativa, consolidando sinergie e collaborazioni tra il mondo scolastico e quello imprenditoriale e portando la nostra Fondazione a diventare la più grande e solida del sud della Lombardia”.

Ed è proprio grazie al finanziamento di un milione di euro per potenziare l’offerta formativa che la Fondazione potrà mettere in palio ben 50 borse di studio per il biennio formativo 2025-2027 per un valore che varia da un massimo di 6000 euro a un minimo di 1000 euro in particolare distribuite nel seguente modo: 5 borse di studio per residenti fuori sede del valore di 6.157,74 euro, 15 borse di studio per studenti pendolari del valore di 3.598,51 euro, 15 borse di studio per studenti in sede 2.481,75 euro, 15 borse di studio con maggiorazione in specifiche circostanze: è previsto un incremento del 15% per gli studenti con maggiori difficoltà economiche (determinato dall’Isee), del 20% per le studentesse in ottica di promozione della parità di genere, e fino al 40% per gli studenti con disabilità.

Le classi saranno composte da un minimo di 20 a un massimo di 30 studenti e studentesse. L’altro progetto, altrettanto ambizioso, prevede la realizzazione di laboratori didattici per un totale di 1.9 milioni di euro presso il sito ex Olivetti di Crema, sede che ospiterà la Fondazione Its.

Nella futura sede Its verranno installati 3 laboratori: un’isola di meccatronica che simula una fabbrica digitale con tutti i processi del ciclo di vita del prodotto, una sezione dedicata ai processi cosmetici e delle aule virtuali per la didattica immersiva, il tutto connesso per analizzare i dati prodotti, la loro sicurezza per efficientare i processi. Investimenti sono previsti anche presso la sede dell’IIS Torriani, dove a Cremona ha luogo il corso di Automazione e Meccatronica e nelle altre sedi distaccate.

Oltre ai Saloni dello Studente in collaborazione con Informagiovani di Cremona, Its Academy ha previsto dei momenti in tutte le classi IV e V degli Istituti interessati della Provincia e degli Open Day online ogni ultimo giovedì del mese e 3 Open Day in presenza fino a luglio 2025. Il primo appuntamento virtuale sarà giovedì 27 marzo alle 16.30.

I NUOVI CORSI

• Automazione e Innovazione per la transizione ecologica a Cremona e a Viadana (MN)

• Digitalizzazione dei processi industriali a Crema e Casalmaggiore

• Innovazione e Management dei Processi Cosmetici e Strategie per il Made in Italy a Crema

• Performing Arts Production: a Cremona e Milano

