Il reparto di Oncologia dell’Ospedale di Cremona ha ricevuto un’altra importante donazione da parte dell’associazione Medea, associazione cremonese attiva da vent’anni nel sostegno dell’Oncologia. Dalla prossima settimana i pazienti potranno utilizzare sei nuove poltrone relax elettriche e quatto poltrone mobili con le ruote.

Le nuove poltrone relax sono progettate per garantire il massimo comfort ai pazienti, permettendo loro di mantenere una posizione anatomica ideale con le gambe sollevate. Al bisogno, potranno essere utilizzate anche dai caregiver che assistono i pazienti durante le ore notturne. Le poltrone mediche su ruote, facilmente spostabili, garantiranno una maggiore flessibilità nell’assistenza.

Il direttore dell’Oncologia di Cremona Matteo Brighenti, insieme all’équipe, ha ringraziato Medea per il costante sostegno che offre all’Asst e a tutte le persone che frequentano il reparto; “Queste poltrone miglioreranno in modo significativo la qualità della nostra assistenza e il comfort dei pazienti”.

“Il benessere fisico e psicologico dei malati è da sempre la priorità dell’agire di Medea” evidenzia Rodolfo Passalacqua (Presidente Medea). “Sappiamo bene che le risorse per la sanità sono limitate e così facciamo di tutto per raccogliere i fondi necessari a soddisfare i bisogni dei pazienti oncologici e dei loro familiari. In questo caso, come tante altre volte in passato, abbiamo finanziato con un importante investimento l’acquisto di poltrone che certamente miglioreranno la permanenza in ospedale, alleviando in parte quelli che sono dei disagi fisici a cui inevitabilmente si va incontro durante il ricovero”.

© Riproduzione riservata