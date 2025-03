Una donna italiana di 56 anni è stata trovata morta in casa questa mattina a Lambrinia, frazione di Chignolo Po, comune di quattromila abitanti. Sarebbe stata strangolata. Al momento del ritrovamento del cadavere, riverso nel corridoio, il compagno non era in casa.

A lanciare l’allarme è stata la figlia che non riusciva a mettersi in contatto con lei. Le due donne si erano sentite l’ultima volta la sera precedente, l’omicidio potrebbe dunque essere avvenuto nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 marzo.

Arrivata davanti alla palazzina, la figlia ha sentito un forte odore di gas e ha chiamato i carabinieri. Appena entrati in casa, i militari hanno trovato il corpo.

L’abitazione di via Mariotto non presentava segni di effrazione. Il compagno, italiano di 52 anni, che si era allontanato a bordo di una Dacia di colore nero, è stato rintracciato nel primo pomeriggio a Pandino grazie anche alla collaborazione dei carabinieri di Pandino e di Crema, che hanno fornito supporto ai colleghi di Pavia.

La vittima lavorava in una Rsa a Senna Lodigiana.

L’uomo fermato è stato portato in caserma a Pandino per essere interrogato.

© Riproduzione riservata