Terminata l’ultima fase degli interventi di manutenzione straordinaria al Torrazzo di Cremona ora ci sarà la possibilità per i visitatori accedere nuovamente alle terrazze superiori della torre. Per portare a termine l’intervento è stato necessario l’utilizzo di una piattaforma per il trasporto dei materiali in quota.

I lavori hanno riguardato il restauro e il consolidamento del solaio e del pavimento ligneo della penultima terrazza e la riparazione dei sistemi di allontanamento dei volatili.

Durante i lavori il Torrazzo è rimasto accessibile fino all’altezza della merlatura, consentendo ai visitatori di continuare ad ammirare il suggestivo panorama cittadino e di fruire del percorso espositivo del Museo Verticale.

“Finalmente da sabato il Torrazzo riapre ai visitatori e sarà così possibile salire fino in cima alla nostra torre”, ha detto Stefano Macconi (Beni culturali della diocesi).

