Luca Ghidini si conferma segretario comunale di Forza Italia Cremona. L’elezione è avvenuta per acclamazione e all’unanimità, nella mattinata di domenica, in sala Zanoni, durante il congresso di Forza Italia, presieduto dall’onorevole Massimiliano Salini.

Dopo l’insediamento dell’ufficio di Presidenza, Salini ha comunicato che nei termini previsti dal regolamento sono pervenute due candidature: la prima di Giorgio Everet e la seconda di Ghidini. Salini ha comunicato altresì che la candidatura di Giorgio Everet non era ammissibile per irregolarità relative al numero dei candidati e all’assenza della mozione programmatica e quindi si è potuto procedere all’ammissione della sola candidatura di Luca Ghidini.

Prima del dibattito congressuale, hanno portato il loro saluto Diego Tarozzi della Lega, Giuseppe Trespidi dell’Udc, Tommaso Cabrini del Pli e Michele Bellini del Pd.

A seguire Salini ha aperto il dibattito, dando la parola per primo al candidato alla segretaria comunale Luca Ghidini.

“I punti fondamentali del programma a sostegno della candidatura -ha esordito Ghidini- vogliono porsi come punto di riferimento di quel ceto medio operoso e intraprendente che a Cremona, come in Italia, stenta a trovare una reale rappresentanza”.

“I punti fondamentali -ha proseguito Ghidini- trattano il tema della famiglia come primo motore della società a cui riservare politiche economiche e sociali dedicate; un sistema di welfare locale non assistenzialista ma sussidiario; il sostegno alle scuole partitarie a garanzia della libertà di scelta educativa; la formazione professionale a favore dei giovani per contrastare la dispersione scolastica e il disagio giovanile; la sicurezza e il decoro urbano; e, infine, l’ambiente è la salute dei cittadini”.

“Il primo obiettivo che la Segreteria Comunale si porrà -ha concluso Ghidini- sarà la costituzione dei dipartimenti tematici per favorire gruppi di lavoro a sostegno delle istanze rappresentate in Consiglio Comunale”

Al dibattito hanno partecipato il segretario provinciale Gabriele Gallina, il vicesegretario provinciale Carlo Malvezzi, l’On. Salini, il consigliere comunale Andrea Carassai, il consigliere provinciale Valeria Patelli, Giorgio Everet, Saverio Simi e Alberto Sisti.

Al termine del dibattito, essendoci una sola lista il presidente del congresso Salini ha proceduto all’elezione per acclamazione e alla proclamazione degli eletti.

