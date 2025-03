La primavera porta aria di novità al CremonaPo, con due nuovi ingressi.

Nella galleria commerciale alle porte di Cremona sono in corso i lavori per l’apertura di “Legami”, boutique di cartoleria e articoli da regalo riconosciuta a livello internazionale, in crescita costante dal 2003, che per la prima volta apre uno store in città; mentre ha già aperto Wycon, azienda italiana che produce e vende prodotti cosmetici.

Da registrare invece la chiusura di “Stellazeta”, marchio specializzato in articoli di bigiotteria, borsette, occhiali.

