Dopo aver litigato con la fidanzata, ha dato in escandescenze, e infine si è scagliato contro i Carabinieri che sono intervenuti per sedare il contenzioso: è finito cos nei guai un 24enne, senza fissa dimora e con precedenti di polizia, denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

I due erano sul piazzale della stazione ferroviaria, quando è esplosa la lite, inizialmente solo verbale, ma molto violenta. Tanto che alcuni passanti hanno pensato bene di avvisare il 112. I militari sono intervenuti intorno alle 22.40, mentre la discussione era ancora in corso.

Mentre gli uomini dell’Arma identificavano i due, l’uomo, visibilmente alterato, ha iniziato a protestare in modo aggressivo, accusando la sua compagna di essersi impossessata del suo telefono cellulare. Poi ha strattonato uno dei Carabinieri, e fatto cadere a terra sia uno dei militari sia la compagna.

A quel punto, il 24enne è stato bloccato ed accompagnato presso la Caserma Santa Lucia di Cremona, dove è stato formalmente denunciato all’autorità giudiziaria.

