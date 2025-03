Come ogni anno si ripropone il problema della carenza di medici di base, un’emorragia che sembra non aver fine. Nell’area di competenza dell’Asst di Cremona ci sono 36 incarichi vacanti, di cui 30 nel Cremonese e 6 sul Casalasco. Una situazione che risulta in peggioramento, considerando che un anno fa erano 29.

La maggior parte dei posti vacanti sono concentrati nel distretto Cremona-Centro, dove ne mancano 13. In città, scarseggiano medici nel quartiere San Felice, mentre uscendo dai confini comunali, le carenze riguardano Pozzaglio, Malagnino, Gerre de Caprioli, Bonemerse, Castelverde, Persico Dosimo, Spinedesco, Robecco d’Oglio e Corte de’ Frati.

Segue il distretto Cremona Ovest, dove mancano 9 medici di base, in particolare a Casalbuttano, Casalmorano, San Bassano, Soresina, Azzanello, Castelvisconti, Pizzighettone e Olmeneta. Altri 8 in meno si contano nell’area Cremona Est. In particolare, l’Asst cerca nuovi dottori per Pieve San Giacomo, Stagno Lombardo, Cicognolo, Pescarolo, Pieve d’Olmi, San Daniele Po, Isola Dovarese, Grontardo e Scandolara Ripa d’Oglio, Pessina Cremonese, Cella Dati, Ostiano e Vescovato.

A Casalmaggiore sono invece 6: mancano sanitari a San Giovanni in Croce, a Calvatone, a Rivarolo del Re e Spineda, a Piadena, a Casalmaggiore, a Motta Baluffi, a Casteldidone, a Solarolo Rainerio.

A questi dati, si aggiungono quelli della continuità assistenziale (guardia medica): sono 28 in questo caso i professionisti carenti, di cui 18 nell’area Cremona Centro, 7 a Cremona Ovest, 5 su Cremona Est e 9 su Casalmaggiore.

Laura Bosio

© Riproduzione riservata