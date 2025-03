Sopralluogo in centro città per il sindaco Andrea Virgilio. Con lui la vice, Francesca Romagnoli e gli assessori Luca Zanacchi, Paolo Carletti e Simona Pasquali, oltre ai tecnici di Comune e Aem.

L’attenzione si è concentrata sui giardini di piazza Roma, ma anche su corso Campi, corso Garibaldi e palazzo Cittanova, nell’ambito di un piano di riqualificazione che il Comune sta strutturando. Tra le priorità c’è il miglioramento dell’illuminazione: sono stati posizionati punti luce provvisori nella zona dell’ex area taxi di piazza Roma, in attesa del via libera della Soprintendenza.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, verranno installati corpi luminosi sulla parete del condominio della galleria, vicino al bar La Ciocco, per garantire un’illuminazione più efficace. A breve partiranno anche i lavori per il restauro delle montagnole.

Accanto agli interventi più strutturali, ce ne saranno altri di minore impatto economico, ma comunque necessari, come la rimozione dei sacchi arancioni utilizzati per bloccare alcuni cartelli stradali e la pulizia dei blocchi di cemento.

Un altro punto centrale riguarda la pavimentazione, tema sollevato dall’assessore Paolo Carletti, che ha ribadito la necessità di migliorare l’aspetto complessivo del centro storico. “Non possiamo permetterci pavimentazioni brutte in una città come la nostra. Serve maggiore decoro e materiali di pregio, curati con attenzione”, ha dichiarato.

Sul fronte del verde pubblico, l’assessore Simona Pasquali ha annunciato un imminente intervento sulla manutenzione delle fioriere. Alcune verranno rimosse, altre sostituite e altre ancora rinfoltite per migliorare il colpo d’occhio complessivo.

Infine, si interverrà anche sul problema dell’abbandono dei rifiuti, ancora diffuso in diverse zone del centro. “Si tratta di un reato penale”, ha ricordato l’assessore Pasquali. “Le telecamere sono attive e ora segnaleremo le violazioni alla polizia locale. Chiedo ai cittadini di collaborare e di non abbandonare rifiuti in giro: il decoro della città dipende anche da loro”.

Silvia Galli

