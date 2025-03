Da mercoledì 26 a sabato 29 marzo 2025, il Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona ospiterà il Convegno-Workshop dal titolo “Borderscape Improvisation. From Analog Music to Live Coding”. La manifestazione si svolge nell’ambito del PRIN Improvisation/Composition. The Double Identity of European Music coordinato dal prof. Gianmario Borio. Per la prima volta in un contesto di ricerca accademica, tre dei maggiori performer della scena internazionale di improvvisazione elettroacustica e live coding – Alexandra Cárdenas (Berlino), Walter Prati (Milano) e Pierre Alexandre Tremblay (Lugano) – avvieranno un dialogo con i musicologi Miriam Akkermann, Giacomo Albert, Pierre Couprie, Simone Faraci, Candida Felici, Francesco Giomi, Leo Izzo, Giovanni Mori, Ludovico Peroni, Sandro Pizzichelli, Ingrid Pustijanac, Luisa Santacesaria e Francesca Scigliuzzo. Nelle varie sessioni, teoriche e pratiche, sarà coinvolto un gruppo di giovani musicisti selezionati mediante il bando: Nicolò Baldi, Gianmarco Canato, Jacopo Greco D’Alceo, Michele Isoni, Matteo Lorito, Leo Magnien, Piero Poli, Matilde Sartori e Dong Zou.

Nel corso delle giornate si approfondiranno questioni legate alle pratiche di improvvisazione in contesti elettroacustici e digitali: confini e punti di intersezione tra la composizione e l’improvvisazione, la dimensione collettiva e sociale, il ruolo del corpo e dei dispositivi, i possibili spazi creativi dell’espressione artistica.

Venerdì 28 marzo alle ore 20.30 si terrà, presso la Sala de La Camerata di Cremona in Via Gaspare Aselli 63, il concerto finale dei maestri e degli allievi del Workshop.

La partecipazione alle giornate di studio e al concerto è libera.

