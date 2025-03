Nella notte del 17 marzo, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per evasione una donna di 32 anni che si trovava agli arresti domiciliari presso l’abitazione di una parente.

La donna era stata arrestata il 3 marzo scorso dai Carabinieri di Vescovato, accusata di aver tentato di scippare la borsa ad una donna di 70 anni nel parcheggio del centro commerciale CremonaDue di Gadesco Pieve Delmona.

Alle ore 3:50 del 17 marzo, i Carabinieri hanno effettuato un controllo presso il domicilio dove la donna doveva restare a seguito della misura a suo carico, ma non l’hanno trovata.

Sono partite immediatamente le ricerche e la donna è stata rintracciata in un’altra casa a lei in uso, in violazione delle disposizioni cautelari. Per tale motivo, i militari della Radiomobile hanno denunciato la 32enne per il reato di evasione.

© Riproduzione riservata