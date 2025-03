Cosa piace fare al tuo papà? È stata questa la domanda che ha portato un centinaio tra bambini e genitori in piazza del Comune a Cremona in occasione della Festa del Papà.

La risposta dei piccoli della scuola d’infanzia dell’istituto Figlie del Sacro Cuore di Gesù è stata: “Costruire, raccontare storie, guidare e… fare l’aperitivo”.

Le maestre hanno preso i bambini alla lettera organizzando una giornata speciale in occasione della festa di San Giuseppe: i papà sono stati convocati a scuola alle 17 muniti di un grosso cartone, forbici, pinzatrice, colla, nastri e fogli colorati e si sono dati da fare per creare una super automobile a misura di bambino.

A lavoro terminato, con le loro macchine nuove di zecca in spalla, i piccoli hanno “guidato” i loro genitori fino all’ombra del Torrazzo per accompagnarli all’aperitivo.

Patatine, focacce, pizzette thè e un bicchiere di vino – solo per gli over 18 – per celebrare tutti insieme la Festa del Papà, perché si sa, “i papà non sono tutti uguali, ma tutti, proprio tutti, sono stati dei bambini: dentro ad ogni uomo si nasconde un bambino, e dentro a ogni padre si nasconde un figlio”.

