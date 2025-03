Il giorno 17/3 sono iniziati i lavori di riparazione collegati ad una presunta perdita presso un edificio situato in Piazza Antonella.

Gli operatori sono stati attivi solamente nella giornata di lunedì… purtroppo sono due giorni che non si vede anima viva che si occupi di ultimare quanto cominciato (al massimo si è visto solo qualcuno che viene a fare qualche giro in volata)… ne consegue che la gente non sa dove parcheggiare…

Ho chiesto gentilmente a Padania Acque (azienda che ha commissionato i lavori) di indicare gli orari di operatività del cantiere in modo da permettere agli abitanti della zona e alle attività commerciali presenti di parcheggiare negli orari o di limitare l’area di divieto visto e considerato che è stata ben individuata l’area di perdita e come si può notare non è estesa a tutta la piazzetta.

Ho chiesto di porre i cartelli anche meglio lungo la via Dulcia in modo da non mettere in difficoltà il traffico in particolare alla sera visto che gli stessi sono collocati a terra e quindi non risultano illuminati e scarsamente visibili… visto che siamo nel limbo mi sembra corretto effettuare questa segnalazione di “lavori non in corso”.

