Dopo l’inaugurazione la scorsa settimana, con il filosofo Silvano Petrosino che ha presentato una riflessione su cosa sia la speranza, è proseguito martedì il ciclo di incontri “Audaci nella speranza” promosso dal Centro Pastorale dell’Università Cattolica del Sacro Cuore sede di Cremona.

Relatore del secondo appuntamento al Campus Santa Monica Ettore Capri, docente dell’Ateneo e Direttore dell’Osservatorio Europeo per lo sviluppo sostenibile in agricoltura, che ha proposto una relazione su “Natura e sostenibilità: verità e miti tra illusioni e speranze”.

“Viviamo in un periodo di cambiamento”, ha premesso il professore, “nel quale la sostenibilità diventa fondamentale, rappresentando il modo più etico per affrontare le problematiche che si sono aggravate di recente”. Capri ha fatto accenno ai mutamenti climatici, alla diffusione di malattie, alla situazione geopolitica mondiale, invitando i cittadini ad agire responsabilmente. “Siamo più vulnerabili ma possiamo restare in sintonia con la natura e applicare la sostenibilità al nostro agire quotidiano” ha spiegato il professore, inserendo un trait d’union con l’agricoltura come fonte di nutrimento e benessere.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata