Sarà un Trio di raffinata eleganza quello che martedi 25 marzo alle 21,15 salirà sul palco del Teatro Filodrammatici di Cremona per la quarta edizione della rassegna nata per rendere omaggio e ricordare il bassista cremonese Enzo Frassi tragicamente scomparso nel luglio del 2021.

L’ Exploring Trio con Marco Bianchi al pianoforte, Maxx Furian alla batteria e Massimo Scoca al basso, proporrà un viaggio tra composizioni originali e arrangiamenti di standard jazz molti dei quali composti e arrangiati proprio con Frassi nel periodo della loro collaborazione. Infatti Bianchi e Furian collaborarono con Enzo per un lungo periodo sino alla pubblicazione di due album col nome di New One Trio.

Il concerto, organizzato dall’Associazione Musicale Porta Marzia di Cremona sotto la direzione artistica di Pamela Fappanni, sarà inserito nella sezione L’Altro Festival del Piacenza Jazz Fest 2025 e vedrà, come sempre l’obiettivo, oltre al ricordo dell’amico e collega Enzo Frassi, la promozione e il sostegno del premio a lui dedicato all’interno del Concorso Bettinardi per i nuovi talenti del Jazz Italiano- Concorso nazionale rivolto a giovani bassisti sotto i 30 anni di età che ha già premiato tre giovani talenti del basso jazz in Italia.

