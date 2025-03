È in corso da venerdì mattina lo sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs, proclamato dalle organizzazioni sindacali Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie, e che si protrarrà fino alle 17, con inevitabili impatti sulla circolazione dei treni, anche nelle fasce orarie successive.

A questo proposito, a Cremona si registrano alcune cancellazioni. Sulla linea per Brescia, non sono state effettuate le corse mattutine che collegano la nostra città alla Leonessa. Lo stesso vale per diverse corse della Milano-Cremona-Mantova, lungo la quale sono saltate le corse Bozzolo-Milano Centrale delle 11.01 e delle 14.05, la Milano-Cremona delle 13.15 e la Cremona-Bozzolo delle 12.15. Non si è fatta neppure la Codogno-Cremona delle 10.19, e salta la corsa inversa delle 14.26.

Ulteriori informazioni su collegamenti e servizi – fa sapere Trenord – si potranno consultare sul sito e sull’app di Trenord, sul sito Trenitalia Tper, tramite il numero verde gratuito 800.89.2021, nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio, come evidenzia Trenitalia, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce. Per i treni regionali è stato possibile farlo fino alla mezzanotte di ieri. In alternativa i viaggiatori possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. lb

