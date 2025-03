Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Marcello Ventura, insieme all’Assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, Franco Lucente, ha incontrato ieri il direttore di Security Operations del Gruppo RFI, Fabio Guglielmone. Un incontro vòlto a sollecitare maggiori interventi infrastrutturali per migliorare la sicurezza della Stazione di Cremona e favorire una maggiore accessibilità per le persone con disabilità.

RFI – è emerso – sta valutando l’installazione di tornelli anti-scavalco nel rispetto delle normative vigenti sulle vie di fuga in caso di emergenza, garantendo al contempo l’accessibilità per i passeggeri con disabilità. Il tema della sicurezza e dell’accessibilità è al centro dell’agenda di RFI e i lavori necessari sono considerati prioritari.

E’ stata inoltre manifestata la disponibilità di RFI a partecipare al tavolo dell’ordine e della sicurezza, coordinato dalla Prefettura, al fine di rafforzare le misure di sicurezza nella stazione di Cremona. Tra le azioni discusse, figurano il potenziamento degli impianti di videosorveglianza e l’ampliamento e la riqualificazione del fabbricato che ospita la Polizia Ferroviaria (POLFER), il cui organico è stato recentemente incrementato.

Su sollecitazione di Ventura, il dirigente di RFI ha assicurato che la società si farà carico della problematica legata ai continui guasti dell’ascensore della stazione, garantendo interventi mirati per risolvere le criticità segnalate dagli utenti.

Infine, è stata annunciata la possibilità di destinare gli spazi inutilizzati della stazione ad associazioni del territorio in comodato d’uso gratuito, con l’obiettivo di valorizzare e rivitalizzare l’area della stazione, rendendola un punto di riferimento più sicuro e accessibile per la comunità.

“Siamo soddisfatti di questo incontro – ha dichiarato il Consigliere Ventura – perché abbiamo ottenuto rassicurazioni concrete su interventi fondamentali per la sicurezza e l’accessibilità della Stazione di Cremona. Continueremo a monitorare da vicino l’evoluzione dei lavori e a mantenere alta l’attenzione su queste tematiche fondamentali per i cittadini.”

