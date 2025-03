Dopo oltre un decennio è tornato a Cremona il corso abilitante all’accesso agli esami per diventare agente immobiliare. L’iniziativa, è partita sabato 1 marzo 2025 e rappresenta un traguardo significativo per il settore e per il territorio, grazie all’impegno congiunto di Fimaa Confcommercio Cremona e CrForma.

“Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a riportare a Cremona un corso così fondamentale per la categoria – dichiara Luca Arcari, presidente di Fimaa Confcommercio Cremona –. Da oltre dieci anni i cremonesi e i cremaschi erano costretti a spostarsi in altre città della Lombardia, come Brescia o Milano, per ottenere la formazione necessaria. Ora, grazie alla determinazione della nostra associazione e alla collaborazione con CrForma, riusciamo a offrire un’opportunità̀ concreta a chi desidera intraprendere questa professione”.

Un corso indispensabile per la professione di agente immobiliare. Il percorso formativo, della durata di 220 ore, sarà̀ interamente in presenza e richiederà̀ un impegno costante, con un limite molto ristretto di assenze consentite. Si tratta di un passaggio obbligato per chi desidera ottenere l’abilitazione, dal momento che solo chi ha conseguito il diploma di maturità̀ e ha frequentato con successo il corso può̀ accedere agli esami scritti e orali previsti per la qualifica di agente d’affari in mediazione.

Le materie trattate nel corso copriranno tutti gli aspetti fondamentali della professione: diritto civile e commerciale, normativa urbanistica, estimo, catasto, fiscalità̀ immobiliare, contrattualistica e tecniche di mediazione. Un programma completo e strutturato per garantire ai futuri professionisti una preparazione adeguata e conforme agli standard richiesti dal mercato.

Il corso è partito il 1 marzo, i partecipanti sono 11. Vi sono già richieste per una seconda edizione.

L’organizzazione del corso ha richiesto oltre un anno di lavoro, testimoniando l’impegno concreto di Fimaa Confcommercio Cremona e CrForma per la formazione e la qualificazione professionale nel settore immobiliare.

Fimaa Confcommercio Cremona è l’associazione di riferimento per gli agenti immobiliari della provincia, impegnata nella tutela della categoria e nella promozione di un mercato trasparente e professionale. CrForma, ente accreditato per la formazione, si occuperà̀ della gestione e dell’erogazione del corso, garantendo standard elevati e un’offerta didattica qualificata.

Commenta Paola Brugnoli, direttore generale di Cr Forma: “La pluriennale collaborazione con Confcommercio Cremona e un lavoro di progettazione ed organizzativo durato mesi curato da Sara Tosini e Luca Arcari hanno consentito di avviare nuovamente a Cremona il corso mediatori immobiliari. Indubbio il vantaggio di poter fruire in loco di un corso che gli interessati erano costretti a frequentare in altre province limitrofe. Cr.Forma ha tra i suoi storici punti di forza la capacità di tradurre in azioni concrete dei fabbisogni che il territorio esprime e in questi anni è costantemente cresciuto il nostro impegno rivolto alla formazione degli adulti e all’erogazione dei servizi al lavoro che si affiancano alla formazione professionale dei minori. Abbiamo già ricevuto richieste per una seconda edizione che ci consentirà di consolidare l’offerta formativa sul territorio”.

“Questa iniziativa – conclude Arcari – non è solo una grande opportunità̀ per chi vuole intraprendere questa professione, ma è anche una garanzia per i cittadini. Avere a che fare con un agente immobiliare regolarmente abilitato significa affidarsi a un professionista competente, capace di gestire in modo corretto e sicuro una transazione immobiliare, un passo fondamentale nella vita di ogni famiglia o impresa. Siamo contenti di poter rilanciare il corso proprio in occasione degli 80 anni di Confcommercio, un traguardo che celebra la nostra storia e, al tempo stesso, guarda al futuro, investendo nella crescita di nuovi professionisti al servizio del territorio”.

Con il ritorno di questo corso a Cremona, si apre una nuova possibilità̀ per tanti aspiranti agenti immobiliari di formarsi e qualificarsi senza dover lasciare la provincia. Una svolta importante per il settore e per il territorio, che premia l’impegno e la volontà̀ di chi ha creduto in questo progetto.

