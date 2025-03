Il Consiglio di amministrazione di A2A S.p.A., sotto la Presidenza di Roberto Tasca, ha esaminato e approvato la Relazione Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2024. I risultati approvati consolidano il ruolo di A2A nel settore industriale e infrastrutturale del nostro Paese, evidenziando un anno di significativi investimenti e crescita.

INVESTIMENTI E ASSUNZIONI

Nel corso del 2024, A2A ha effettuato investimenti complessivi pari a 2.941 milioni di euro. Di questi, 1.512 milioni di euro sono stati destinati ad investimenti organici, segnando un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. Inoltre, 1.429 milioni di euro sono stati impiegati in operazioni di M&A, tra cui l’acquisizione del 90% del capitale sociale di Duereti S.r.l. da e-distribuzione. Questo investimento strategico ha permesso al Gruppo di espandere significativamente la propria rete di distribuzione elettrica.

Sul fronte delle risorse umane, A2A ha assunto 1.636 nuove risorse, con una crescita netta di 819 unità. Questo incremento del personale riflette l’impegno del Gruppo nel creare nuove opportunità occupazionali e nel rafforzare la propria capacità operativa.

RISULTATI FINANZIARI

I ricavi di A2A per il 2024 si sono attestati a 12.857 milioni di euro, registrando una diminuzione del 13% rispetto al 2023. Questa contrazione è principalmente dovuta alla riduzione dei prezzi delle commodities energetiche. Tuttavia, il Margine Operativo Lordo (Ebitda) ha raggiunto i 2.328 milioni di euro, segnando una crescita del 18% rispetto all’anno precedente. L’utile netto ordinario è aumentato del 29%, raggiungendo i 816 milioni di euro.

In considerazione di questi risultati positivi, il Consiglio di amministrazione ha proposto un dividendo di 0,10 euro per azione, in crescita del 4,4% rispetto al dividendo distribuito lo scorso anno.

POSIZIONE FINANZIARIA

La posizione finanziaria netta di A2A al 31 dicembre 2024 è pari a 5.835 milioni di euro, con un rapporto Pfn/Ebitda di 2,5x. Un dato significativo è che il 78% del debito complessivo del Gruppo è rappresentato da strumenti di finanza sostenibile, evidenziando l’impegno di A2A verso pratiche finanziarie responsabili e sostenibili.

TRANSIZIONE ECOLOGICA

A2A ha continuato a fare progressi nella transizione ecologica, producendo 6,9 TWh di energia da fonti rinnovabili, pari a circa il 50% della produzione totale. Tra le iniziative più rilevanti, il Gruppo ha avviato un nuovo impianto fotovoltaico a Mazara del Vallo, in Sicilia, con una capacità installata di 12,6 MW. Questo impianto produrrà circa 25 GWh di energia elettrica nel 2025, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 di 10.000 tonnellate.

SOSTENIBILITA’

Nel 2024, A2A ha continuato a ridurre le proprie emissioni di CO2, raggiungendo un fattore emissivo di 258 gCO2/kWh, in calo del 17% rispetto al 2023. Inoltre, il 72% degli investimenti del Gruppo sono ammissibili ai fini della Tassonomia Europea, dimostrando l’impegno di A2A verso la sostenibilità ambientale.

FINANZA SOSTENIBILE

A2A ha dato un ulteriore impulso allo sviluppo dei prodotti di finanza sostenibile. Nel corso del 2024, il Gruppo ha realizzato la prima emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida in formato green e ha collocato un European Green Bond inaugurale da 500 milioni di euro, il primo sul mercato da parte di un emittente europeo. Queste operazioni hanno rafforzato la quota di debito in formato ESG, che rappresenta il 78% del debito lordo complessivo.

PREVISIONI PER IL 2025

Guardando al futuro, A2A prevede per il 2025 un Ebitda compreso tra 2,17 e 2,20 miliardi di euro e un utile netto di Gruppo, al netto delle poste non ricorrenti, compreso tra 0,68 e 0,70 miliardi di euro. Queste previsioni riflettono la fiducia del Gruppo nella propria capacità di continuare a crescere e a generare valore per i propri azionisti.

