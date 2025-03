Il Comune di Cremona ha aperto la procedura di mobilità volontaria tra Enti della Pubblica Amministrazione per l’assunzione di una persona con il profilo professionale di assistente sociale (Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione) da assegnare al Settore Politiche Sociali.

Le persone interessate devono inviare la domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica attraverso il Portale Unico del Reclutamento InPa (www.inpa.gov.it) entro sabato 19 aprile 2025. L’avviso integrale contente termini e modalità di espletamento della procedura si può consultare all’Albo Pretorio Elettronico e sul sito del Comune www.comune.cremona.it, nonché sul Portale Unico del Reclutamento InPa (www.inpa.gov.it). Per ulteriori informazioni/chiarimenti: Ufficio concorsi e assunzioni del Comune di Cremona – 0372.407281/223/274 e ufficio.concorsi@comune.cremona.it.

