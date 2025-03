Si sono concluse rispettando la tempistica stabilita (dal 17 febbraio al 17 marzo) le esumazioni dei defunti sepolti nel Campo 4 del cimitero di Cremona, effettuate nell’ambito della programmazione degli interventi di manutenzione del camposanto, in particolare per rendere disponibile una nuova porzione di campo per le future sepolture.

Le esumazioni effettuate sono 217 e il 70% dei parenti delle persone sepolte si è rivolto agli uffici del Servizio Amministrativo Cimiteriale per la gestione di nuove concessioni di ossari, di diritti d’uso e la relativa bollettazione.

“Terminata questa importante operazione, ringrazio Paolo Viani e Rachele Donati De Conti, rispettivamente dirigente del Settore Entrate Tributarie, Servizi Demografici, Cimiteriali e Statistica, e responsabile dei Servizi Cimiteriali del Comune, i loro collaboratori, Fabio Silla, Marta Mozzi e Noemi Clerici, per la direzione e per l’attenta e proficua gestione di una consistente mole di lavori che ha portato a ottimi risultati coinvolgendo tutto l’ufficio, pur con mansioni differenti, e Roberto Savi di AEM Cremona Spa per la preziosa collaborazione” dichiara l’assessore l’assessore con delega ai Servizi Cimiteriali Paolo Carletti.

Le esumazioni sono possibili per legge dopo almeno dieci anni dall’ultima sepoltura e, nello specifico sul Campo 4, l’Amministrazione ha messo in atto le procedure solo dopo avere verificato l’effettiva necessità di avere nuovi spazi a disposizione, lasciando così di fatto trascorrere un lasso di tempo maggiore rispetto ai dieci anni previsti. Le prime sepolture nel campo risalgono infatti alla fine del 2004 e le ultime al gennaio del 2010.

