I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un uomo di 32 anni. La notte scorsa verso le 04.00, l’uomo è stato trovato alla guida di un auto in via Castelleone con evidenti segni di un abuso di bevande alcoliche. Il controllo con l’alcol test ha permesso di accertare che l’uomo aveva un tasso alcolemico di oltre 2,00 g/l, ovvero più di 4 volte il livello consentito. E’ quindi scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro immediato della patente ed al sequestro del veicolo.

© Riproduzione riservata