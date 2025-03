A partire dal 2026, il Mercato Europeo non si terrà più in piazza Roma, ma verrà spostato lungo l’asta del fiume Po. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, che ha ritenuto prioritario tutelare la piazza, limitando l’accesso ai mezzi pesanti, come i food truck, che negli ultimi anni hanno generato diversi problemi logistici.

Ad annunciarlo è stato l’assessore al Commercio, Luca Zanacchi, spiegando che già per l’edizione di quest’anno era stata avanzata agli organizzatori la proposta di spostare l’evento lungo il fiume Po. L’idea era quella di inserire la manifestazione all’interno della programmazione prevista per metà maggio, in concomitanza con le iniziative legate alla promozione delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

“Gli organizzatori non hanno ritenuto di accogliere questa proposta e hanno insistito per mantenere l’edizione 2025 in centro storico”, ha spiegato Zanacchi.

Tuttavia, l’assessore ha confermato che dal 2026 lo spostamento sarà definitivo: “Abbiamo accolto le richieste pervenute sia dai residenti sia dai commercianti, che da tempo segnalano l’impatto negativo della manifestazione sul centro storico, creando disagi a chi vive e lavora in questa zona”.

Zanacchi ha precisato che questa decisione non precluderà l’organizzazione di altri eventi nel centro storico, ma che l’amministrazione sta lavorando per migliorarne la qualità complessiva. “Abbiamo condiviso questa scelta con il Distretto Urbano del Commercio e tutti i partecipanti al tavolo di confronto. Tutti sono consapevoli di questa nuova impostazione e l’hanno accolta positivamente”, ha concluso l’assessore.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata