Terzo appuntamento per Extra Ponchielli – Voci dalla prosa, il podcast con tanti contenuti speciali dedicato ad alcuni spettacoli della stagione nato dalla collaborazione tra teatro Ponchielli e la Compagnia dei Piccoli, coordinata da Mattia Cabrini.

Le voci e i volti di Maria Antonietta Parrella e di Maddalena Parma porteranno alla scoperta di Re Chicchinella di Emma Dante, in scena al Ponchielli sabato 5 aprile alle 20.30 e tratto dalla raccolta secentesca Lo cunto de li cunti di Giambattista Basile. Al centro della vicenda, che mescola grottesco, comico e tragico, è un re che commette il tragico errore di impiegare una gallina creduta morta per pulirsi le terga.

La pennuta, tutt’altro che defunta, gli risale per le viscere, installandosi nelle interiora del sovrano. Un racconto affollato di mostruosità e malie dove prende corpo la verità sulle aberrazioni del potere e sui feroci inganni delle relazioni familiari.

L’appuntamento con Extra Ponchielli è fissato per il 25 marzo sui seguenti canali: sulle pagine instagram e facebook del teatro Ponchielli, sul podcast Underground, l’arte che non ti aspetti; ma anche su Spotify (Underground, l’arte che non ti aspetti) e sul canale youtube della Compagnia dei Piccoli.

