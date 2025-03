È ormai alle porte il compleanno di Mina. La Tigre di Cremona – nata il 25 marzo 1940 – spegne 85 candeline. Tutti sono pronti a festeggiarla con grande stima e affetto, dentro e fuori i confini nazionali. E voi cremonesi, come la celebrate?

Avete tempo fino a mezzogiorno di lunedì 24 marzo per farcelo sapere!

Mandateci il vostro personale augurio alla Tigre di Cremona. Un video, un aneddoto di vita, una foto o un breve testo che vi lega a Mina, o anche soltanto la vostra canzone preferita, accompagnata da una motivazione: vi aspettiamo via mail all’indirizzo redazione@cremonaoggi.it. I migliori verranno pubblicati sui nostri canali social e, perché no, trasmessi in tv su CR1.

