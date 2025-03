Sarà una ripresa a singhiozzo quella della Freccia della Versilia, il treno diretto molto apprezzato dai cremonesi che d’estate, e non solo, raggiungono la Versilia. A darne comunicazione è il consigliere regionale Matteo Piloni, che in questi anni si è adoperato per ottenere la ripresa del servizio dopo l’interruzione avvenuta nel 2021: “Il servizio è ripreso, ma sarà continuativo solo nei week-end di luglio e agosto”. Il collegamento sarà attivo nel fine settimana del 5 e 6 aprile, per poi interrompersi praticamente fino a giugno.

“In questo periodo sono stato contattato da molte persone che mi chiedevano notizie sulla Freccia – dichiara Piloni – ma purtroppo si tratta di una ripresa a singhiozzo. Il motivo riguarda i lavori che RFI sta portando avanti, in particolare all’altezza di Viareggio, Pontremoli e Berceto, e che si concentreranno soprattutto tra aprile e maggio”.

A giugno il servizio riprenderà nei week-end del 7-8 e del 21-22, per poi proseguire regolarmente a luglio, agosto e settembre, ad eccezione del week-end del 20 e 21 settembre. “Mi auguro che questi lavori si concludano quanto prima e che il servizio, già dal prossimo anno, possa riprendere per più mesi in modo continuativo”, conclude il consigliere Dem.

