Indagini live con Stefano Nazzi: il 13 aprile al teatro Ponchielli

Stefano Nazzi annuncia nuovi appuntamenti nei teatri per il 2026: il suo spettacolo Indagini live torna dopo lo straordinario successo delle tournée 2024 (con il caso del Circeo) e 2025 (con Il mostro di Firenze) che complessivamente hanno raccolto oltre 90mila presenze tra teatri e rassegne estive. L’appuntamento per Cremona è per lunedì 13 aprile alle 21 al Ponchielli grazie a Caos Organizzazione Spettacoli.

Un nuovo caso verrà raccontato sul palco dal giornalista e scrittore.

Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, ricerca per il racconto: le indagini attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie e il racconto dei media.

Nazzi si è sempre occupato di cronaca, seguendo i casi più̀ conosciuti e di maggiore risonanza, ma anche vicende meno note. Oggi racconta la cronaca e l’attualità per «il Post». È ideatore e autore di Indagini, ai primi posti delle classifiche dei podcast, e di Altre indagini, sempre per «il Post». Da Mondadori ha pubblicato Il volto del male (2023), Canti di Guerra. Conflitti, vendette, amori nella Milano degli anni Settanta (2023) ed è da poco in libreria (9 settembre) il suo ultimo lavoro Predatori.

I serial killer che hanno segnato l’America, sempre per i tipi di Mondadori. Nell’estate 2025 è andato in onda in prima serata su Rai 3 Il caso, condotto da Stefano Nazzi e prodotto da Ballandi.

Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro, nei punti vendita TicketOne e online sui circuiti Vivaticket e Ticketone

info: biglietteria del Teatro A. Ponchielli (lun/ven 10 -18, sab 10-13) tel. 0372-022001/02; biglietteria@teatroponchielli.it

© Riproduzione riservata