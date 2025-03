È stata presentata a Milano lunedì mattina la quinta edizione di “Formaggi & Sorrisi, Cheese & Friends Festival”, l’evento gastronomico-culturale dedicato alle eccellenze casearie italiane in programma dal 28 al 30 Marzo 2025 nel centro storico di Cremona. Si preannuncia ricco di appuntamenti imperdibili, tra cui degustazioni, incontri culturali, spettacoli e competizioni a tema, adatti a un pubblico di tutte le età.

Regione Lombardia – dichiara Alessandro Beduschi, Assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste – è orgogliosa di presentare a Milano la quinta edizione di un evento che celebra le nostre eccellenze casearie e la cultura gastronomica. Cremona è, a tutti gli effetti, una capitale italiana del latte e del formaggio, con un territorio che non solo esprime numeri straordinari, ma che rappresenta il cuore pulsante di una filiera simbolo del Made in Italy agroalimentare. Questo settore non è solo tradizione, ma una leva strategica per l’intera economia agricola lombarda. Lo confermano i dati: i formaggi DOP lombardi continuano a primeggiare sia in Italia sia all’estero, contribuendo a rendere la nostra agricoltura sempre più competitiva. Dietro questi successi ci sono le mani esperte di chi, ogni giorno, lavora con passione, dalla stalla alla tavola. I nostri produttori, i consorzi, i casari e l’intera filiera sono ambasciatori di un modello produttivo che unisce qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità. ‘Formaggi & Sorrisi’ è dunque un’occasione preziosa per celebrare questi traguardi”.

“La provincia di Cremona vanta una delle più importanti filiere lattiero-casearie d’Italia, con una produzione annua di oltre 1,5 milioni di tonnellate di latte – spiega Roberto Mariani, Presidente della Provincia di Cremona – Questo patrimonio, che unisce qualità, tradizione e innovazione, è un elemento distintivo dell’economia locale e un fattore di crescita per l’intero settore agroalimentare. Le aziende del territorio, con le loro certificazioni DOP e IGP, sono ambasciatrici di un saper fare riconosciuto in tutto il mondo. Un ruolo fondamentale è svolto anche dalla formazione delle nuove generazioni. Voglio esprimere un sincero ringraziamento all’Istituto di Istruzione Superiore “Stanga” con la Scuola Casearia di Pandino, a Cr.Forma e all’Istituto Einaudi, che preparano con professionalità i giovani a diventare protagonisti del futuro agroalimentare. “Formaggi & Sorrisi” è molto più di un evento: è un’occasione per promuovere la provincia di Cremona come destinazione enogastronomica e turistica, un luogo dove la tradizione si fonde con l’innovazione. Desidero ringraziare tutti coloro che rendono possibile questa iniziativa: gli organizzatori, le istituzioni, le aziende, i consorzi e i professionisti del settore”.

“La manifestazione Formaggi e Sorrisi, anche nel 2025, apre la stagione dei grandi appuntamenti dedicati alle eccellenze del nostro territorio – spiega Luca Zanacchi, Assessore al Commercio, Mobilità e Sport, del Comune di Cremona – Molte sono le latterie, le aziende di trasformazione, i produttori piccoli e grandi, i negozi di prodotti tipici pronti ad accogliere i turisti nelle vie del centro storico della nostra bellissima città. Tantissimi eventi presenti nel PALACHEESE: degustazioni guidate, formaggi in musica, abbinamenti condotti dai maestri assaggiatori ONAF per esempio con la mostarda, altro prodotto tipico della tradizione ed eventi culturali come il convegno sull’Evoluzione e crescita della sostenibilità nella filiera di tre formaggi DOP. Questo evento è un percorso alla scoperta delle eccellenze del territorio, prodotti tipici che sposano la cultura del saper fare, della produzione locale, della maestria degli chef e delle imprese artigiane, cooperative e industriali”.

“La manifestazione celebra l’eccellenza casearia italiana attraverso degustazioni, incontri culturali, spettacoli ed attività per tutte le età – spiega Giovanni Guarneri, Presidente del Consorzio Tutela Provolone Valpadana – I partecipanti potranno degustare e acquistare, oltre al formaggio ospitante, il Provolone Valpadana, una vasta gamma di formaggi provenienti da tutta Italia, partecipare a workshop, convegni, mostre, visite guidate e showcooking. “Formaggi & Sorrisi” non è solo un’occasione per scoprire e apprezzare le eccellenze casearie italiane, ma anche un’opportunità per promuovere il turismo locale, valorizzare le tradizioni enogastronomiche del territorio e conoscere il valore intrinseco delle DOP, che contribuiscono a rendere famosa e apprezzata la cucina italiana nel mondo. Cremona, con la sua storica tradizione nella produzione casearia, si conferma la sede ideale per questa manifestazione che unisce gusto, cultura e intrattenimento”.

“Cremona ha prodotto nel 2024 oltre 938mila forme di Grana Padano nei suoi nove caseifici – spiega Renato Zaghini, Presidente del Consorzio Tutela Grana Padano – confermandosi sul terzo gradino del podio tra le provincie produttrici. Conquista però il primato nella lavorazione media aziendale, con oltre 104mila forme per caseificio, un dato importante in un tessuto dove nascono altri formaggi DOP e di assoluto valore. Questa capacità imprenditoriale è un modello e “Formaggi & Sorrisi” è un forte e preciso segnale culturale: produrre in modo sostenibile, restituendo al territorio ricchezza, valori, esempi e sorrisi, le peculiarità del saper fare”.

“Una manifestazione dedicata alle eccellenze casearie italiane – spiega Stefano Pelliciardi, Responsabile SGP Grandi Eventi – nella capitale del latte, il luogo ideale per celebrare questo comparto. Formaggi e Sorrisi sarà una vetrina di tesori bianchi arricchita da una proposta culturale per attirare turisti, gourmet e curiosi a Cremona alla scoperta di sapori unici oltre che delle bellezze della città. Dagli spettacoli di animazione e intrattenimento, ai testimonial che accompagneranno la kermesse come Sonia Peronaci al food influencer Mister Mario ma anche il maestro dei panini Daniele Reponi. Immancabili le iniziative POP come le opere d’arte del maestro intagliatore Matteo Padoan che realizzerà un omaggio a Mina, La tigre di Cremona, con vinili di formaggio dove verranno intagliate le cover di alcuni suoi dischi. E per raggiungere il record verrà realizzato un maxi-panino ripieno di Provolone che sarà tutto da gustare ma anche una grande murata lunare, un maxi-pannello ricoperto di mezze lune di provolone. Questo e tanto altro per affascinare gli occhi e il palato del pubblico presente per una manifestazione ormai consolidata nel panorama gastronomico nazionale”.

