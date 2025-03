Dal 1 aprile andrà in pensione Gabriele Barucca alla guida della soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio di Cremona Lodi e Mantova per ben tre mandati . Sempre presente sul territorio cremonese Barucca è giunto 8 anni fa alla guida dell’ente e ha dato una degna sede alla soprintedenza al quarto piano della Domus Nova di Palazzo ducale di Mantova cercando in tempi sicuramente non facili di “arruolare” i suoi collaboratori che oggi sono in tutto 35 con incarichi specifici sui vari territori.

Sempre presente anche sul territorio cremonese, il sovrintendente ha sempre voluto tutelare e valorizzare il nostro patrimonio culturale un’eredità plurimillenaria, indispensabile per costruire un presente e un futuro migliori. È indubbiamente un’eredità pesante da gestire e che richiede ogni attenzione e cautela, affinché possa convivere con le nuove necessità di una società in veloce trasformazione. Obiettivo primario però quello di “conoscere e far conoscere, conservare e valorizzare nel migliore dei modi questo patrimonio di beni culturali unico e irripetibile”. Questo è quello che il sovrintendente ha sempre sostenuto.

