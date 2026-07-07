Immobiliare, Cremona traina la Lombardia: i prezzi volano del 2,8% nel secondo trimestre
La provincia guida i rialzi dei prezzi, ma, nonostante l'accelerazione, il territorio si conferma tra i più convenienti della regione con 1.280 euro al metro quadro
Il mercato immobiliare della Lombardia cresce, spinto soprattutto dalla provincia di Cremona. Secondo l’ultimo report di idealista sul secondo trimestre 2026, la regione registra un aumento medio dei prezzi dell’1,5% pari a 2.414 euro al metro quadro, ma è proprio l’area cremonese a mettere a segno la performance più brillante del territorio, con un balzo del 2,8% su base trimestrale.
Un primato provinciale netto, che stacca Mantova +2,1% e Lecco +2%. Nonostante questa accelerazione, il territorio si conferma tra i più convenienti della regione: comprare casa in provincia costa mediamente 1.280 euro al metro quadro, un valore distante dai massimi di Milano 3.797 euro/m² e inferiore alla media nazionale 1.903 euro/m².
Spostando il focus sul capoluogo, la città di Cremona mostra una crescita più prudente, con un incremento dell’1,2% nel trimestre che porta i prezzi a 1.458 euro al metro quadro. La dinamica si inserisce in un quadro regionale dove ben 8 capoluoghi su 11 sono in rialzo, Lodi svetta con +4,6%, mentre la stessa Milano frena leggermente -0,5%.
A livello nazionale il mercato è sostenuto da una domanda solida e da uno stock in contrazione. In questo scenario, Cremona unisce una forte vivacità provinciale a valori che restano tra i più accessibili e attrattivi dell’intera Lombardia.