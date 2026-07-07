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Cremonese

Cremonese, ora c’è anche l’ufficialità: Luca Zanimacchia ceduto al Padova

L’esterno classe '98 saluta la società grigiorossa dopo un totale di 128 partite giocate, con 11 gol all’attivo e due promozioni in Serie A conquistate

Luca Zanimacchia
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La notizia era ormai nell’aria da tempo, mancava solamente l’ufficialità, che è arrivata nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 7 luglio.

Luca Zanimacchia non è più un giocatore grigiorosso perché, dopo essere rientrato dal prestito al Modena, è stato ceduto al Padova, sempre in Serie B.

Questo il comunicato ufficiale della società grigiorossa: “U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Padova Calcio i diritti alle prestazioni sportive di Luca Zanimacchia”.

“L’esterno classe ’98 – si legge sempre nel comunicato – saluta la Cremo dopo 128 partite giocate, 11 gol all’attivo e due promozioni in Serie A abbinate ad un atteggiamento sempre positivo dentro e fuori dal campo”.

La nota ufficiale della Cremonese si conclude così: “Il club grigiorosso ringrazia Luca per la professionalità mostrata e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.

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