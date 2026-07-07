Cremonese: interesse per Compagnon, ma lo vogliono anche Palermo e Verona

Mattia Compagnon è finito nel mirino della Cremonese. Il nome del giocatore è stato accostato a quello della società grigiorossa dalla stampa veneziana. Il giocatore nella stagione appena terminata ha vinto il campionato di Serie B conquistando la promozione indossando la maglia del Venezia allenato dall’ex grigiorosso Giovanni Stroppa.

In tutto, nello scorso torneo cadetto Compagnon ha collezionato 18 presenze, condite da 2 gol e un assist. Si tratta di un esterno destro offensivo ideale per un 4-2-3-1, sistema di gioco impiegato già nello scorso finale di campionato alla Cremo da mister Marco Giampaolo.

Compagnon ha 24 anni ed è mancino. Nella sua carriera vanta già 69 presenze in Serie B e 61 in Serie C. Cresciuto nelle giovanili dell’Udinese, il calciatore ha poi vestito nell’ordine le maglie di Potenza, Juventus Next Gen, Feralpi Salò e Catanzaro, oltre al già citato Venezia nella passata stagione.

Compagnon piace moltissimo all’ambizioso Palermo allenato da Inzaghi, che sarebbe vicino a chiudere l’affare. Ma sempre stando a quanto riportato dai quotidiani veneziani, oltre ai siciliani sul giocatore ci sarebbero anche Verona e Cremonese, tutte e due appena retrocesse dalla massima serie italiana.

Per Compagnon, quindi, si potrebbe assistere a una lotta a tre. E tra le pretendenti ci sarebbe anche la Cremo.

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