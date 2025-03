Scontro tra una Mercedes e un motociclo oggi pomeriggio alle 18, all’incrocio tra via Ettore Sacchi e via Tibaldi. L’urto è avvenuto tra il motociclo, condotto da un ragazzo di 16 anni, e la fiancata sinistra dell’auto che percorreva via Sacchi in direzione piazza sant’Anna. Il giovane è stato condotto in ospedale in codice verde.

Il traffico in zona, dove già in passato si sono verificati incidenti simili, è stato provvisoriamente interrotto sia da piazza Marconi che da corso Vittorio Emanuele per consentire i rilievi e le operazioni di soccorso.

