Un incendio ha interessato questa mattina un capannone della concessionaria Bianchessi di via Castelleone. Un’alta colonna di fumo è stata vista alzarsi dalla zona occidentale della città. I Vigili del Fuoco sono prontamente intervenuti con due mezzi per domare le fiamme che sarebbero partite da un’autovettura e si sarebbero estese all’impainto di condizionamento. Intervenuti anche i carabinieri. Nell’arco di circa un’ora l’incendio è stato domato e sono iniziati gli interventi di messa in sicurezza dell’area.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata