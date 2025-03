Il 28 marzo alle ore 16:30 in sala Puerari del Museo civico di Cremona, Gli ex dell’Aselli e tutti coloro che vorranno partecipare faranno un salto nella geografia e nella storia di una società lontana dal nostro quotidiano. Il viaggio virtuale, attraverso le fotografie e la cronaca di Alberto e Brunella Taino ci porterà in Mongolia, paese vastissimo, grande 5 volte l’Italia e con soli 3,5 milioni di abitanti. La densità di popolazione è la più bassa al mondo, perché buona parte degli abitanti è nomade e vive, nelle classiche tende mongole, dell’allevamento di cavalli, yak, cammelli e capre da cashmire, il prezioso prodotto di altissima qualità.

“Ci incuriosivano gli spazi infiniti dove non c’è nulla che possa fermare lo sguardo fino all’orizzonte – spiegano i diretti interessati -, che sembra irraggiungibile: più ti avvicini e più si allontana. Dove crea stupore vedere le steppe incresparsi in improvvise catene di montagne che fanno da sfondo alle dune dell’immenso deserto del Gobi. Dove l’esigua presenza dell’uomo ha lasciato comunque, nei secoli, un’impronta indelebile nella storia mantenendo tradizioni antiche custodite gelosamente”.

Una terra speciale la Mongolia che può regalare la sensazione di essere catapultati in un’altra epoca o su un altro pianeta, senza barriere, in un clima desertico, secco, con inverni rigidissimi che possono arrivare facilmente a -40° sottozero.

I relatori-viaggiatori sono sempre stati spinti dalla curiosità di conoscere il mondo e i suoi abitanti. Man mano che conoscevano nuovi “pezzetti di mondo” nascevano in loro altre curiosità che portavano ad altri viaggi, a nuove scoperte, a occasioni di approfondimento e di arricchimento culturale.

“Viaggiare su questo nostro magnifico mondo è stato sempre esaltante – dicono -, ma per noi è stato molto importante anche sentire quella piacevole fratellanza di popoli che ci accomuna tutti anche se sparsi nei cinque continenti”.

L’incontro dal titolo “Viaggio in Mongolia, Paese dagli orizzonti sconfinati” è aperto a tutta la cittadinanza.

