Maltempo a primavera, ancora tanta pioggia e fase burrascosa al Sud

(Adnkronos) – Primavera con il maltempo: tanta pioggia sull’Italia con 5 Regioni ‘sorvegliate speciali’. “Nei prossimi giorni dovremo fare i conti con il lato più capriccioso della primavera con la classica alternanza tra spazi soleggiati e improvvisi acquazzoni”. Infatti già oggi, martedì 25 marzo, “sono previste piogge e locali temporali al pomeriggio specie sul Triveneto e su parte del Centro Sud”. A tracciare il quadro all’Adnkronos è Mattia Gussoni, meteorologo de ‘iLMeteo.it’.

“Non solo – aggiunge l’esperto – da mercoledì 26 e per le giornate di giovedì 27 e venerdì 28, la formazione di un ciclone sul bacino del Mediterraneo, che trarrà energia dalle acque già fin troppo miti per la stagione, darà il via a una fase burrascosa con venti forti e precipitazioni intense”.

“Questo tipo di configurazione – spiega il meteorologo – favorisce lo scontro tra masse d’aria di origine diversa aumentando di conseguenza il rischio di eventi meteo estremi come nubifragi e pericolose grandinate. A causa del movimento antiorario delle correnti, il vortice richiamerà a sé aria calda dai quadranti meridionali che, dopo aver attraversato il mare e caricatasi di umidità, fornirà un surplus di carburante (energia potenziale) per l’innesco di forti temporali”.

“Secondo gli ultimi aggiornamenti le zone maggiormente esposte saranno le regioni del Centro-Sud e le due Isole Maggiori dove localmente potrebbero cadere fino a oltre 100 l/mq di pioggia in pochissimo tempo – conclude Gussoni – l’equivalente cioè delle precipitazioni attese in 1 mese. Occhi puntati in particolare su Abruzzo, Puglia, Basilicata, Campania e Calabria”.