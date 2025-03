Si è tenuto oggi, alla presenza del Sindaco di Cremona Andrea Virgilio, della dirigente del Settore Ambiente e Area Vasta Marina Venturi accompagnata da Cinzia Vuoto e Giada Sacchetti, un incontro pubblico con diversi stakeholder del territorio per avviare una nuova fase del percorso legato alla transizione ecologica ed energetica.

L’appuntamento, al quale hanno partecipato Ance, Politecnico di Milano e Università Cattolica, la Diocesi, Legambiente, l’Anaci e gli Ordini degli Ingegneri e Periti Industriali e Periti Industriali Laureati, è stata l’occasione per rilanciare un lavoro condiviso che, dopo le azioni avviate negli anni scorsi – come lo Sportello Energia, il Progetto Scuola e i convegni formativi – punta ora a rafforzare la partecipazione attiva della cittadinanza attraverso nuovi step operativi previsti per il 2025.

Tra le azioni annunciate ci sono incontri informativi nei quartieri e webinar tematici dedicati alla lettura delle bollette, agli interventi di efficientamento e alla gestione degli impianti domestici, il potenziamento del Progetto Scuola con attività didattiche mirate al risparmio energetico e alla conoscenza delle fonti rinnovabili, e l’organizzazione di convegni divulgativi e tecnici su tematiche d’avanguardia come le comunità energetiche, l’agrivoltaico, le bioenergie e l’autoconsumo collettivo.

Al centro del percorso, il tavolo di lavoro con gli stakeholder – che coinvolge fra tutti ordini professionali, associazioni, istituzioni, rappresentanti dei quartieri, categorie economiche e realtà scolastiche – che rimane aperto e disponibile ad accogliere nuove idee, proposte e collaborazioni.

L’obiettivo è costruire, attraverso il confronto e la condivisione, un sistema diffuso di informazione e formazione, in grado di sensibilizzare e attivare concretamente la cittadinanza. Questa fase è ritenuta strategica e propedeutica alla definizione del PAESC–Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima – uno degli obiettivi prioritari del Documento Unico di Programmazione 2025-2027.

“Il futuro energetico della nostra città si costruisce insieme – ha dichiarato il Sindaco – e per farlo serve l’energia e l’intelligenza collettiva di tutto il territorio. Cremona è pronta a raccogliere questa sfida, con il contributo di tutti.”

