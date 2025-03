Il Mercato di Campagna Amica ai piedi della Rocca Sforzesca di Soncino. L’appuntamento è fissato per domenica 30 marzo, dalle ore 9 alle 19, nell’ambito dell’iniziativa Campagna in Rocca, che vede uniti Coldiretti Cremona, con le aziende agricole di Campagna Amica, l’Associazione Castrum Soncini e l’Associazione “A Vale…sempre con noi”, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Soncino.

Il programma della giornata è particolarmente intenso. Ci sarà il Mercato contadino, con i gazebo gialli delle aziende di Campagna Amica “issati” proprio alle porte dell’antica fortezza, con tutti i prodotti d’eccellenza Made in Cremona e made in Lombardia, garantiti dagli agricoltori della Coldiretti.

Gli agricoltori porteranno in vendita diretta i fiori di stagione e i cibi tipici (dai salumi ai formaggi, e poi miele, uova, pane e prodotti da forno, riso, orticole, dolci, confetture), offrendo anche la possibilità di sostare davanti alla Rocca per una degustazione nel segno dei sapori contadini. A pochi passi dall’antica fortezza ci saranno inoltre i laboratori didattici Dalla terra alla tavola, presso i quali bambine e bambini potranno scoprire come nascono i prodotti di stagione.

La presenza di Campagna Amica a Soncino sarà una ulteriore occasione per scoprire lo straordinario patrimonio storico e artistico di uno dei borghi più belli d’Italia. Nel corso della giornata, le associazioni Castrum Soncini e Il Borgo accompagneranno i visitatori alla scoperta della Rocca Sforzesca (con possibilità, al termine della visita, di godersi una merenda con i prodotti delle aziende agricole).

In particolare nel pomeriggio sono previste visite guidate ai sotterranei del Borgo: un’occasione davvero preziosa, per conoscere a fondo una cittadina ricca di storia, arte, cultura, bellezza, un vero gioiello medievale da scoprire e ammirare.

Nell’ambito del mercato contadino sarà presente anche il gazebo dedicato all’associazione “A Vale…sempre con noi”, onlus nata in ricordo della giovane imprenditrice agricola Valentina Plodari, con l’obiettivo di offrire un aiuto a giovani e famiglie che vivono situazioni di fragilità o di difficoltà.

“Saremo a Soncino, a pochi passi dalla Rocca Sforzesca, con grandissimo entusiasmo, per una domenica che vuole legare le eccellenze del nostro territorio” sottolinea Coldiretti Cremona. “Siamo orgogliosi di questa collaborazione con Castrum Soncini, tutta nel segno della storia, e con l’associazione “A Vale…sempre con noi”, diventata un punto di riferimento, e di impegno, per la comunità. Il nostro primo ringraziamento va al Comune di Soncino, che torna ad accogliere il nostro evento ai piedi di uno dei monumenti più noti e preziosi della provincia di Cremona. Ci auguriamo che la nostra domenica possa rappresentare un vero “tuffo” nel buon cibo contadino, nella storia, nella bellezza e nei talenti del territorio e della nostra comunità”.

