Commissione di Vigilanza, in Comune a Cremona, sul caso piscina comunale dopo la non omologazione dei risultati di alcune gare per l’instabilità dei blocchi di partenza, la mancanza di igiene nella struttura natatoria della città, come segnala la minoranza in Consiglio, e la polemica delle opposizioni sulla diminuzione del numero di accessi. Infine il tema della chiusura della vasca olimpionica che, ha confermato l’assessore alla partita Luca Zanacchi, verrà riaperta l’8 aprile.

“Centinaia di cittadini cremonesi – ha detto il consigliere di minoranza Alessandro Portesani, Novità a Cremona – fruitori del nuoto libero, sono impossibilitati ad utilizzare l’impianto. Una situazione che va a procrastinarsi da anni e a cui le amministrazioni di centrosinistra non hanno ancora saputo porre rimedio”.

La replica dell’assessore allo Sport Luca Zanacchi: “Smentisco categoricamente la mancanza di sorveglianza e di impegno e di monitoraggio da parte dell’amministrazione. Sul tema dei blocchi, stiamo continuando ad approfondire anche la questione con la Federazione, perché alcuni aspetti non tornano. Dal mio punto di vista, smentisco categoricamente anche che sotto il profilo della gestione ci sia un calo di affluenza”.

Il servizio di Simone Bacchetta

