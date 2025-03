Prenderà il via il 9 aprile il programma delle iniziative di Aeferr Cremona per il 2025. Si tratta di un’associazione che si occupa di promuovere la cultura dei trasporti, con particolare attenzione al settore aereo e ferroviario. Il primo appuntamento prevede una visita alla sede del Genio Ferrovieri di Castelmaggiore (Bologna) e al Deposito locomotive Trenitalia/Tper di Bologna. Tra le altre iniziative in programma, una gita al Museo Volandia (Malpensa) e al Museo Alfa Romeo di Arese, prevista tra settembre e ottobre, oltre a visite a impianti ferroviari e installazioni aeronautiche.

L’associazione, che ha sede in via Palestro 32 a Cremona, opera da anni con attività culturali, turistiche ed editoriali a scopo educativo e didattico, riunendo appassionati di ferrovia, aeronautica e trasporti in generale. Il Gruppo Ferroviario Cremonese, parte di Aeferr, è attivo nel territorio da oltre quarant’anni.

Aeferr Cremona si propone di coinvolgere la comunità nella scoperta del mondo aeronautico e ferroviario, con particolare attenzione al ruolo che la ferrovia ha avuto nello sviluppo del territorio cremonese. L’associazione è inoltre aperta a collaborazioni con realtà simili.

