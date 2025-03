Più attivi che mai, i volontari del gruppo di impegno civico e ambientale dei “Limpiadores des Esterellas” hanno messo a segno un’altra importante operazione di pulizia in zone dove si accumulano rifiuti e imbrattamenti, purtroppo numerose in centro e in periferia.

E’ proprio nel cuore della città, nella parte meno esposta di piazza Roma, che stavolta sono intervenuti, ripulendo la parete del condominio di galleria del Corso, nell’angolo verso via Guarneri del Gesù. L’operazione è avvenuta previo consenso dell’amministratore del condominio. Non solo: con il materiale avanzato si sono recati in via Anguissola e hanno ripulito il cartello turistico che si trova all’angolo di via Cadolini.

