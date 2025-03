David Golfieri, studente di terza del Liceo Musicale di Cremona, ha avuto l’onore e l’onere di suonare la sua fisarmonica durante il momento della cerimonia conclusiva a Mauthausen. Dopo i discorsi delle autorità, il momento più suggestivo è stato proprio il suo. David non ha sentito il freddo pungente del momento: “Non lo sentivo perché ero concentrato sulla musica e non potevo tenere il giubbino, perché sarebbero scivolate le bretelle della fisarmonica – ha confessato -. Suonare davanti a tutti è stata un’emozione molto forte perché vai ad immaginare quello che è successo e ti immedesimi nel luogo in cui ti trovi. E poi l’eco della musica si sentiva bene e creava ancora più atmosfera. Toccava il cuore”.

Lo studente di Calvatone, che oltre alla fisarmonica suona anche organo, armonio, pianoforte e batteria, ha eseguito due brani: “Gam gam” canto popolare ebraico, scelto dalla sua professoressa, e “Auschwitz“ di Guccini e i Nomadi, scelta da lui: “Ho proposto Guccini perché lo ascoltavo con mio nonno materno che è scomparso giovane nel 2022. Per me ha un significato particolare perché avevo un legame molto stretto con lui. Sono figlio unico e dico sempre che i miei nonni sono i fratelli maggiori che non ho mai avuto. Invece la passione della fisarmonica mi arriva dal nonno paterno che amava il suono della fisarmonica”.

Al termine dell’esibizione, sono scrosciati gli applausi e arrivati i complimenti: “Alcuni compagni e anche ragazzi delle altre scuole mi hanno fatto i complimenti – ammette con un sorriso che non nasconde l’emozione – Mi è piaciuto molto il campo perché un conto è vederli in tv, un conto dal vero: con i tuoi occhi è uno sguardo diverso. Io sono un appassionato della seconda guerra mondiale e in certi momenti mi è salito un groppo alla gola”.

E sull’esperienza… “È stato bello condividere il viaggio con tutto il gruppo della mia scuola e soprattutto le compagne di San Giovanni in Croce e Piadena”.

Cristina Coppola – Inviata a Mauthausen

