E’ partito ufficialmente il Viaggio della Memoria 2025 che coinvolge circa 600 persone, tra cui 520 studenti provenienti da 14 scuole di Cremona, Crema e Casalmaggiore, accompagnati da 44 docenti, tra cui due dirigenti, Alberto Ferrari, preside del Liceo Aselli, e Simona Piperno, dirigente dell’IIS Torriani, scuola capofila del progetto.

La comitiva, suddivisa in 11 pullman, di cui due doppi, ha lasciato Cremona verso l’Austria nella prima mattinata di mercoledì 26 marzo. La prima tappa sarà Bressanone, prima di giungere a Linz, in Austria. Giovedì 27 marzo sarà interamente dedicato alla visita guidata ai campi di concentramento di Mauthausen e Gusen, luoghi simbolo della brutalità del regime nazista. Nel pomeriggio si svolgerà una cerimonia commemorativa presso il Memoriale degli italiani a Mauthausen, durante la quale un rappresentante per ogni scuola leggerà i nomi dei cremonesi morti nei campi. Venerdì 28 marzo, dopo una sosta a Innsbruck, il gruppo farà ritorno in serata a Cremona.

In viaggio anche diverse autorità:

Roberto Mariani, presidente della Provincia di Cremona, accompagnato dal portavoce Gianluca Savoldi

Fabiola Barcellari, consigliere comunale del Comune di Cremona

, consigliere comunale del Comune di Cremona Sindaci e amministratori locali: Giuseppe Bignardi (sindaco di Persico Dosimo), Chiara Uggeri (Sindaca di Gadesco Pieve Delmona), Simona Ravasi (vicesindaca di Paderno Ponchielli) con l’assessore Filippo Scaglia e Rosolino Azzali (vicesindaco Corte de’ Frati).

Mentre Andrea Virgilio, sindaco di Cremona, l’assessore Simona Pasquali, il segretario generale Gabriella De Girolamo e il capo di gabinetto Michela Cotelli raggiungeranno il gruppo in serata.

Le scuole coinvolte:

Casalmaggiore: IIS Romani

Cremona: Liceo Anguissola, Liceo Aselli, IIS Einaudi, IIS Ghisleri, Liceo Manin, IIS Stanga, IIS Stradivari, IIS Torriani (scuola capofila), Liceo Vida

Crema: Liceo Dante Alighieri Fondazione Manziana, IIS Galilei, Liceo Racchetti da Vinci, IIS Sraffa

Il Viaggio 2025 rappresenta quindi un’occasione fondamentale per sensibilizzare le giovani generazioni, ed è già attiva la sezione dedicata al Viaggio della Memoria sui nostri siti web CremonaOggi, CremaOggi e OglioPoNews, affinché possano diventare custodi attivi di un messaggio di pace e libertà, come promesso dai superstiti di Mauthausen il 16 maggio 1945: combattere per “un mondo nuovo, libero e giusto per tutti”.

Cristina Coppola

