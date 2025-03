Migranti, dl Albania oggi sul tavolo del Cdm?

(Adnkronos) – Nuovo Consiglio dei ministri, oggi, per il governo. Secondo fonti dell’esecutivo, è “molto probabile” che sul tavolo del Cdm arrivi anche il decreto Albania, con cui il governo punta a trasformare i centri per migranti in territorio albanese in Cpr (Centri di permanenza per il rimpatrio).

Tuttavia, il decreto non figurava nell’ordine del giorno del pre-consiglio di ieri, durante il quale sono stati esaminati diversi provvedimenti.

Tra questi, figuravano: un decreto-legge con “disposizioni urgenti” per l’attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di istruzione e merito e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026; un disegno di legge con “disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all’estero”; un decreto legislativo che introduce le “nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico” in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria.

E ancora: schema di decreto del Presidente della Repubblica relativo al regolamento di organizzazione del ministero dell’Università e della Ricerca; schema di decreto del Presidente della Repubblica con le modifiche al Dpcm del 30 settembre 2020, n. 165, riguardanti l’organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dell’Università e della Ricerca e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance.