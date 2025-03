Domenica 30 marzo 2025 torna l’appuntamento con Puliamo il Quartiere, l’iniziativa di pulizia collettiva che riguarderà le zone Cascinetto, Villetta e Concordia. L’evento, organizzato dal Comitato di Quartiere 11 in collaborazione con Legambiente e il Circolo Vedo Verde Cremona, prevede il ritrovo alla sede del comitato, in via Maffi 2, o all’oratorio della Beata Vergine del Caravaggio, in viale Concordia 5, a partire dalle 9.

L’iniziativa, ormai diventata un appuntamento fisso, prevede la suddivisione dei partecipanti in squadre che, dotate di pettorine colorate e delle pinze messe a disposizione da Legambiente, si occuperanno della pulizia delle strade e degli spazi comuni. L’evento è aperto a persone di tutte le età e si chiede ai partecipanti di portare con sé guanti da lavoro per operare in sicurezza ed efficacia.

Per il Comitato di Quartiere 11, promotore dell’iniziativa, si tratta di un’occasione importante per consolidare la collaborazione con le parrocchie Beata Vergine del Caravaggio e San Sebastiano, rafforzando il legame con le realtà del quartiere. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sull’importanza di mantenere pulito il proprio ambiente e stimolare un senso di responsabilità collettiva.

La sinergia tra il Comitato e Legambiente, che prosegue da anni, testimonia l’impegno costante per un ambiente più sano e vivibile. Attraverso queste giornate di volontariato, si vuole incoraggiare sempre più persone a prendersi cura del proprio territorio e comprendere il valore dei piccoli gesti quotidiani per la tutela dell’ambiente.

Puliamo il Quartiere rientra in una serie di attività che il Comitato di Quartiere 11 sta promuovendo per coinvolgere attivamente la comunità locale nella protezione del territorio e nella crescita di una maggiore consapevolezza ambientale e civica.

Per rimanere aggiornati sulle future iniziative, è possibile seguire la pagina Facebook del Comitato al link: https://www.facebook.com/profile.php?id=100069006751881.

© Riproduzione riservata