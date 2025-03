Se è vero che l’invecchiamento della popolazione rappresenta un’opportunità unica per le imprese, il tessuto imprenditoriale cremonese si sta preparando ad affrontare questa sfida puntando su ricerca e formazione. Nel quadro della collaborazione tra Camera di Commercio di Cremona e il campus di Cremona dell’Università Cattolica, il 14 e il 21 maggio prossimi saranno due gli appuntamenti capaci di offrire un’occasione preziosa di confronto con esperti del settore, per comprendere come il mondo dell’alimentazione possa evolversi e per rispondere alle nuove esigenze di un pubblico sempre più attento e consapevole.

“L’evoluzione demografica e l’aumento della popolazione over 65 pongono nuove sfide e opportunità per il settore alimentare e il mercato dei consumi” conferma il professor Lorenzo Morelli responsabile per l’Università delle convenzioni in cui rientra questo progetto “I due incontri proposti a maggio nel campus di Santa Monica esploreranno il tema della Silver Economy da una prospettiva multidisciplinare, proponendo anche la discussione di casi realI”.

Reso possibile grazie al contributo della Camera di Commercio Cremona-Mantova-Pavia nell’ambito della Convenzione Silver Economy, che si pone all’interno di un contesto allargato di collaborazioni con le strutture del territorio cremonese, il ciclo prevede un primo approfondimento sulle “esigenze nutrizionali degli over 65” prosegue Morelli. “Grazie agli interventi della nutrizionista Margherita Dall’Asta e alla tecnologa alimentare Roberta Dordoni, il 14 maggio saranno esplorate le strategie e le soluzioni più innovative per lo sviluppo di prodotti adatti a questa fascia di consumatori, con particolare attenzione sulla consistenza dei cibi, sul packaging e sulle più recenti raccomandazioni nutrizionali”. Il focus dell’appuntamento successivo sarà «sulla psicologia dei consumi e sulle strategie di marketing per il target silver-aged» conclude Morelli. “Attraverso un’analisi del comportamento d’acquisto e delle preferenze alimentari dei senior, condotta dai ricercatori Michelle Calvete Labouz e Francesca Negri, si approfondiranno le opportunità di mercato e le leve comunicative per creare un dialogo efficace tra generazioni”.

Gli incontri sono a partecipazione gratuita, ma occorre iscriversi entro il 9 maggio contattando la Formazione permanente Unicatt.

