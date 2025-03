È finalmente arrivato il giorno della premiazione per Simrat Kaur, l’alunna di quarta A Grafica e Comunicazione del’Istituto Einaudi di Cremona, prima classificata nel concorso letterario dedicato a Luigi Einaudi, primo Presidente della Repubblica italiana e grande economista.

A lui è intitolato l’istituto di via Bissolati 96, diretto dalla preside Nicoletta Ferrari e frequentato dalla giovane sikh, che risiede a Robecco d’Oglio, con la famiglia. Simrat si è recata a Torino con la docente di Lettere Maria Chiara Panizza, che l’ha seguita con dedizione nella realizzazione dell’elaborato.

Il progetto era rivolto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito agli allievi di tutte le scuole superiori della penisola. La cerimonia finale si è tenuta presso il Polo del Novecento, che si affaccia nella Piazzetta Franco Antonicelli. La lettera ad Einaudi di Simrat ha sbaragliato la concorrenza e convinto la giuria per “l’impianto morale e per il senso delle istituzioni che traspaiono dalle riflessioni che la studentessa ha sviluppato nella parte iniziale e per la capacità di rapportare alcuni pensieri e concezioni dello statista alla propria vita quotidiana, traendone così insegnamenti per il suo presente e per il suo futuro”.

Simrat è stata premiata da Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica dell’Italia. Presenti anche i promotori dell’iniziativa Giuseppe Vegas e Luca Einaudi del Comitato nazionale per la celebrazione del centocinquantesimo anniversario della nascita di Luigi Einaudi ed ancora Bebbe Facchetti e Domenico Siniscalco, l’uno alla guida del Centro Einaudi, l’altro della Fondazione Luigi Einaudi della città. La giornata è terminata con la visita al centro storico del capoluogo piemontese.

Barbara Bozzi

