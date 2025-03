Nei giorni scorsi all’agriturismo Il Campagnino, sono state consegnate 100 borse porta drenaggio, frutto del lavoro e dell’impegno degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Ostiano.

In particolare, gli alunni delle scuole secondarie di primo grado di Ostiano, Vescovato e Levata si sono dedicati alla realizzazione e al ricamo di alcune speciali borse, destinate ai pazienti del reparto di oncologia dell’Ospedale di Cremona.

L’iniziativa, promossa da Bags For Life, si inserisce in un progetto di solidarietà diffuso in tutta Italia, come spiega Claudia Telò, responsabile del gruppo: “Questo progetto nasce dal desiderio di regalare una coccola a chi sta attraversando un momento difficile.

Ognuno contribuisce come può, secondo le proprie capacità e disponibilità. La gioia e l’entusiasmo con cui i ragazzi hanno partecipato e donato queste ‘coccole’ sono motivo di grande orgoglio.”

Un sentito ringraziamento è stato rivolto alle alunne e agli alunni coinvolti, alla dirigente scolastica, alle professoresse Alma Vacchelli e Simona Pilotti, a tutto il corpo docente, alla sarta Paola Biazzi e ai genitori che hanno supportato l’iniziativa.

Un contributo fondamentale è arrivato anche dal Lions Club Vescovato, che ha fornito le macchine da cucire necessarie alla realizzazione delle borse.

L’evento di oggi rappresenta un importante esempio di come la creatività e la solidarietà possano intrecciarsi per dare vita a progetti concreti, capaci di portare conforto e supporto a chi ne ha più bisogno.

